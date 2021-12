Trecho 2 do BRT: consórcio formado por duas empresas vence licitação

O consórcio formado pelas empresas Engetec e PCE venceu a licitação para construção do Trecho 2 do Bus Rapid Transit (BRT) de Salvador.

O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial do Município, nesta quarta-feira, 4. O investimento na obra é de quase R$ 204 milhões, com recursos provenientes do Ministério das Cidades.

O Trecho 2 do BRT ligará a Estação da Lapa ao Parque da Cidade, no Itaigara, em um percurso estimado em 16 minutos, o que reduzirá o tempo do trajeto em pouco mais de 40%.

