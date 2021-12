TRE vai inaugurar mais dois postos em shoppings de Salvador

Mais dois postos de recadastramento biométrico do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) estão previstos para ser inaugurados nos shoppings da Bahia e Paralela. De acordo com a assessoria do TRE, as unidades estão em fase de teste.

Inicialmente, a assessoria de comunicação do Paralela informou que o serviço começaria nesta terça, 12, mas a informação foi corrigida pelo TRE.

Segundo o coordenador de serviços do TRE-BA, Tiago Mimoso, os novos postos vão se unir aos 22 pontos de atendimento a fim de diminuir a demanda de recadastramento. "O posto do Shopping da Bahia vai funcionar, por meio de agendamento; no Paralela ainda está sendo definido qual será a forma de atendimento", informou.

Atualmente, segundo levantamento realizado nesta segunda-feira, 11, no TRE-BA, dos 1.956.402 eleitores de Salvador, apenas 592.930, um percentual de 30,31%, já têm a digital cadastrada. Na Bahia, dos 10.567.465 eleitores somente 3.122.719 (29,55%) já fizeram a identificação biométrica.

Confusão

No primeiro dia de atendimento aos sábados, o posto da Estação Pirajá teve o serviço suspenso, causando confusão entre os eleitores que buscavam o recadastramento. O posto é um dos seis que atendem por ordem de chegada e dispensa agendamento.

"Não foi possível viabilizar o atendimento com tempo hábil para ser iniciado. Mas já está tudo acordado com a Secretaria de Administração do Estado (Saeb) e a partir do próximo sábado o serviço vai a funcionar normalmente", explicou o coordenador de serviços do TRE-BA, Tiago Mimoso.

Segundo ele, problemas técnicos internos do TRE teriam sido o motivo pela suspensão do atendimento no último sábado. O encarregado de serviços Nilton Braz, 55, foi um dos eleitores que buscaram o posto de recadastramento no último sábado. Ele conta que chegou às 4h40 da manhã e não encontrou nenhum informativo indicando que o serviço estava suspenso.

"Tinha muita gente esperando na expectativa de que chegaria alguém para dar início ao atendimento. Quando deu umas 6h, procurei um segurança a fim de obter informações sobre o funcionamento do posto, foi aí que ficamos sabendo que não teria", afirmou ele.

Nilton retornou ao posto nesta segunda, e mesmo chegando antes das seis, pegou a ficha de número 360. "Não tenho nem previsão de que horas sairei daqui, não temos nem um local para sentar, é desconfortante. O que me alivia é que pelo menos hoje me livrarei disso".

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

