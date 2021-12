TRE vai atender aos sábados durante o mês de janeiro

A partir deste sábado, 6, a sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), vai contar com o atendimento para recadastramento biométrico das 8h às 18h.

A medida tem o objetivo de garantir o atendimento dos mais de 880 mil eleitores da capital que ainda não realizaram o procedimento. A grande procura tem gerado filas de mais de 5h na sede do órgão.

O último dia para a revisão biométrica é 31 de janeiro e a expectativa do TRE é de que, pelo menos, 30 mil eleitores sejam atendidos semanalmente. Quem não realizar o recadastramento terá seu titulo cancelado.

Outros postos

Aos sábados, além da sede do TRE, os cidadãos têm mais duas opções de postos: Estação Pirajá do Metrô, das 7h às 12h e SAC Barra, das 9h às 13h, sendo obrigatório o agendamento no site do SAC.

Para realizar o atendimento, o cidadão precisa apresentar um documento original com foto e comprovante de residência atualizado, emitido há, no máximo, três meses.

