TRE tem horário especial durante recesso de fim de ano

Em decorrência das festas de final de ano, a partir desta sexta-feira, 20, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) entrará em recesso e só retorna às atividades normais em 7 de janeiro de 2014.

Durante o recesso, exceto aos sábados, domingos e nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2013 e 1º de janeiro de 2014, a Justiça Eleitoral fará atendimento em plantão especial aos cidadãos que precisarem dos serviços do Tribunal.

De acordo com a assessoria do TRE, o período foi definido pela Portaria 941/2013 expedida pela Presidência do TRE-BA no dia 11 de novembro, em conformidade com o que está previsto na Lei n.º 5.010, de 30 de maio de 1966.

Ainda segundo o TRE, o artigo 62, inciso I, da norma que organiza a Justiça Federal de primeira instância e dá outras providências, são feriados para o Judiciário Federal os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro.

