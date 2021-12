TRE retoma o recadastramento biométrico em Salvador

Os eleitores soteropolitanos que tiveram o título cancelado após o fim do prazo de recadastramento biométrico em 31 de janeiro, podem regularizar a situação a partir desta segunda-feira, 5, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), ou nos postos autorizados (confira abaixo). O período para a prorrogação do serviço é até a próxima sexta, 9.

Neste primeiro dia de recadastramento, diversas pessoas chegaram nas primeiras horas desta segunda e formaram uma fila na sede do órgão, onde o serviço é feito sem agendamento das 8h às 18h.

A regularização com a Justiça Eleitoral pode ser feita também no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) por meio de agendamento no site.

Além da regularização relacionada ao recadastramento biométrico, as pessoas poderão fazer também, neste período, serviços obrigatórios como alistamento eleitoral (emissão do 1º título), alteração de dados, regularização de título cancelado e transferência de domicílio eleitoral.

O esperado é que 446.096 do eleitorado na capital baiana realize o recadastramento biométrico. Em todo o estado, 864.690 não fizeram a revisão biométrica. Quem perdeu o prazo não pagará multa.

Ao todo, foram disponibilzados 16 postos de atendimento por agendamento nas seguintes localidades: Prefeitura-Bairro Subúrbio-Ilhas (288 vagas/dia), Prefeitura-Bairro Pau da Lima (264 vagas/dia), Prefeitura Bairro Barra/ Pituba (204 vagas/dia), Prefeitura-Bairro Cajazeiras (175 vagas/dia), Shopping Center Lapa (350 vagas/dia), Shopping Paralela (245 vagas/dia), Câmara Municipal (320 vagas/dia).

