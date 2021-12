TRE não funciona nesta terça por conta de feriado

A Justiça Eleitoral da Bahia não vai funcionar nesta terça-feira, 8, feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição da Praia e comemoração do Dia da Justiça.

Ficam suspensos os serviços prestados ao eleitor em todos os cartórios eleitorais da Bahia, na Secretaria no Tribunal Eleitoral, nas unidades do TRE-BA nos SAC's (Serviços de Atendimento ao Cidadão) e na Casa de Justiça e Cidadania (CJC), localizada no Shopping Baixa dos Sapateiros.

