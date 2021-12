TRE estende atendimento para biometria até a madrugada

Faltando apenas três dias para o fim do prazo para o recadastramento biométrico, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) vai estender o atendimento à população até a madrugada, a partir desta segunda-feira, 29. A ampliação do horário vale para os procedimentos realizados na sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Segundo o TRE, 67,45% dos eleitores aptos de Salvador - que corresponde a 1.363.359 pessoas - já realizaram a biometria. O órgão informou que foram designados 140 servidores para atender a demanda. O atendimento será realizado até que o último eleitor - que tenha chegado na fila até as 18h - tenha concluído o recadastramento.

Fila ultrapassa limites do prédio

Na manhã desta segunda, a sede do órgão apresenta movimento intenso e a fila já ultrapassa o monumento de Luís Eduardo Magalhães, localizado no canteiro central da avenida Paralela.

O prazo para a realização da biometria é quarta-feira, 31, e, segundo o TRE, ele não será prorrogado. Quem não realizar o procedimento terá o título cancelado. Além de ser impedido de votar nas eleições 2018, o cidadão também ficará impossibilitado de obter passaporte, tomar posse em concurso público e receber auxílios do governo, como o Bolsa Família.

