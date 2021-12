TRE começa a funcionar neste sábado para o recadastramento biométrico

Para atender a demanda de eleitores que ainda precisam fazer o recadastramento biométrico, a sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, passa a atender também aos sábados, começando amanhã (dia 6). O atendimento será das 8h às 18h.

Até esta quarta-feira, 3, cerca de 880 mil pessoas ainda não tinham feito o processo na capital baiana. Isso significa que será necessário atender aproximadamente 38 mil pessoas por dia até o final do mês para dar conta da demanda. Na manhã desta sexta, 5, o movimento já era intenso no local.

A chefe de cartório do TRE-BA, Verônica Silva, afirmou que não haverá prorrogação da data. Ela ainda contou que, aos sábados, o recadastramento na sede do TRE vai acontecer em fila espontânea, ou seja, por ordem de chegada.

Além do atendimento no TRE, os cidadãos podem realizar o processo nos postos instalados na Estação Pirajá do Metrô, das 7h às 12h, mediante distribuição de senha; e no SAC Barra, das 9h às 13h, sendo obrigatório o agendamento no site do SAC.

Para realizar o recadastramento, o eleitor precisa apresentar um documento original com foto e comprovante de residência atualizado (emitido, no máximo, há três meses).

Consequências

Os eleitores que não realizarem o recadastramento biométrico terão os títulos cancelados. Além de ser impedido de votar nas eleições 2018, o cidadão também ficará impossibilitado de, por exemplo, obter passaporte, tomar posse em concurso público e receber auxílios do governo, como a Bolsa Família.

