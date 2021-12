TRE-BA vai suspender atendimento com hora marcada no CAB em dezembro

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) vai suspender o agendamento de recadastramento biométrico na sede do órgão no Centro Administrativo da Bahia (CAB) a partir de 1º de dezembro. Com isso, o atendimento será feito por ordem de chegada.

De acordo com o TRE-BA, a mudança tem o objetivo de otimizar o serviço na reta final do processo de recadastramento, que termina no dia 31 de janeiro de 2018. Atualmente, é normal os eleitores enfrentarem longas filas para realizar o procedimento na sede do TRE-BA, no CAB.

O atendimento funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. A partir de dezembro, o órgão pretende ampliar o serviço, instalando mais 20 guichês de atendimento. Atualmente, são 90, que atendem em média 3.500 eleitores por dia.

As demais unidades, incluindo as prefeituras-bairro e shoppings, vão continuar atendendo por hora marcada.

adblock ativo