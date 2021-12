TRE-BA promove painel sobre participação feminina na política e no judiciário

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) dá início, nesta semana, a uma série de eventos do projeto Politiza Mulher, como parte da programação do mês da mulher. O objetivo é incentivar o debate em torno da participação da mulher na política e no Poder Judiciário.

O primeiro painel já tem data marcada. É nesta sexta-feira, 6, às 10h. na sala de sessões do TRE, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O encontro contará com a participação da desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Regina Helena Ramos Reis; da deputada estadual e presidente da Comissão de Direitos da Mulher, Olívia Santana (PCdoB); da secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Rogéria Santos (Republicanos), e mediação da jornalista Carla Bittencourt.

adblock ativo