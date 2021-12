TRE-BA presta serviço a eleitores em shopping

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da Bahia, juntamente com o programa "Energia com Cidadania" da Coelba, prestará atendimento ao público no shopping Salvador Norte, localizado na Rodovia BA-526, em São Cristóvão. O atendimento será nesta quarta-feira, 22, das 8h às 16h, na área do estacionamento do shopping.

De acordo com o TRE, o projeto visa aproximar a Justiça Eleitoral das comunidades e levará para o público todos os serviços eleitorais ofertados nos SACs e postos de atendimento, como inscrição, revisão e transferência eleitoral, além da emissão da segunda via do título, que será entregue na hora. Caso o eleitor tenha pendência com o pagamento de multas referentes à ausência às eleições, será isento. Não será necessário o título em mãos, bastando apresentar o documento de identidade e comprovante de residência.

A população também terá opções de serviços como emissão de carteira de identidade e carteira de trabalho; inscrição e recadastramento do Bolsa Família; abertura de conta poupança, entre outros. Também será realizada consultoria jurídica no Balcão de Justiça e de Cidadania, que destina-se a serviços de divórcio; reconhecimento e dissolução de união estável; reconhecimento espontâneo de paternidade e solução de conflitos de pequenas complexidades.

Para cada documento emitido no local, o cidadão ganhará uma lâmpada econômica cedida pela Coelba. Além de moradores de São Cristóvão e bairros circunvizinhos, o atendimento será aberto a visitantes que passarem pelo local.

