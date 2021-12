TRE-BA no SAC Cajazeiras não funcionará nesta sexta-feira

O posto do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) instalado no SAC de Cajazeiras será o único a ter o atendimento ao público suspenso nesta sexta-feira, 31, para celebração do dia do servidor público. O feriado foi transferido pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) do dia 28 para o dia 31 de outubro.

As repartições da Justiça Eleitoral dos SACs Barra e Periperi funcionarão normalmente nesta sexta-feira, 31.

adblock ativo