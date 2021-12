TRE-BA atende durante período da tarde até 28 de janeiro

Os eleitores baianos devem ficar atentos ao horário de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) durante o período da manhã. Até o dia 28 de janeiro, o funcionamento da Central de Atendimento ao Público (CAP) do Tribunal, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), será feito apenas das 14h30 às 18h30.



De acordo com o TRE, a alteração nos horários segue a Portaria nº 941/2013, expedida pela Presidência do TRE-BA em novembro de 2012 em conformidade com o previsto na Lei n.º 5.010, de 30 de maio de 1966.

Já nos SACs, até 28 de janeiro, o atendimento permanece semelhante ao ocorrido no recesso, recebendo o público pela manhã: das 8h às 13h. No Núcleo de Atendimento Judiciário (NAJ), que funciona no shopping Baixa dos Sapateiros, o atendimento voltou a ser realizado das 8h30 às 13h30.

