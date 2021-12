TRE atende no CIA-Aeroporto nesta quarta e quinta

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) prestará atendimento ao público nesta quarta, 29, e quinta-feira, 30, na área do estacionamento do Condomínio Bosque das Bromélias, na estrada Cia-Aeroporto. O horário de atendimento é das 9 às 17 horas.

Durante os dois dias de atendimento, o órgão irá oferecer à população serviços realizados nas zonas eleitorais, como a revisão/retificação dos dados cadastrais, emissão do título do eleitor (1ª e 2ª via), que será entregue logo após o atendimento, e transferência eleitoral.

Na prestação dos serviços, as multas relativas à ausência dos eleitores nas eleições serão perdoadas, conforme o TRE.

