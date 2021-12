TRE abre posto para recadastramento biométrico em shopping

Um novo posto de atendimento para recadastramento biométrico será aberto no próximo dia 14 no Shopping Center Lapa. A unidade vai atender os eleitores de segunda à sexta, das 9 às 18 horas. Para isso, o eleitor deve agendar hora no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

A biometria é obrigatória e deve ser realizada até 31 de janeiro de 2018, mas os eleitores estão enfrentando dificuldade para marcar o atendimento. Novas vagas de agendamento são disponibilizadas sempre nas sextas-feira.

Além da unidade do Center Lapa, o eleitor pode efetuar o recadastramento nas prefeituras-bairro, na Central de Atendimento ao Público do TRE e cartórios eleitorais, que ficam na sede do órgão no Centro Administrativo da Bahia (CAB); nas unidades do SAC (Barra, Cajazeiras, Comércio e Periperi); e nos postos avançados instalados na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), na Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA), fórum do Comércio, e também no Outlet Center, localizado no bairro do Uruguai.

O eleitor que não realizar o recadastramento terá o título de eleitor cancelado, o que causa alguns prejuízos, como impedimento de receber benefícios federais, tirar passaporte e ser nomeado em concurso público.

