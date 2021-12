SÉRIE 2/3

Travestis l A volta por cima das que disseram não à prostituição

Nickele Nascimento, de 31 anos, garçonete no restaurante Savanna Steakhouse, no bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. Rosana Salvatore, 49, cabeleireira e artista performática. Além de travestis, as duas têm em comum o desejo de mostrar à sociedade que elas podem ser muito mais que corpos transformados nas esquinas das áreas de prostituição.

"Não vou dizer que nunca precisei, porque já fiz. Mas vi que isso não é para mim, que eu não nasci para me prostituir, mas para trabalhar, mostrar para que eu vim ao mundo. Não vim só por vir. Vim para fazer a diferença. Gay tem que fazer a diferença", afirma Nick.

Apesar de já ter dormido na rua e passado fome, Rosana nunca se prostituiu. "Nunca fiz vida. Eu não conseguiria me deitar com qualquer pessoa. O cheiro do outro é muito importante para mim. Acho humilhante alguém chegar para você e perguntar o preço".

Andrezza Moura e Euzeni Daltro Travestis vencem preconceito com profissionalismo

Para elas, a ausência de apoio da família, a falta de oportunidade no mercado de trabalho formal e a baixa remuneração são os principais motivos do ingresso das travestis na prostituição.

Nick conta que, por duas vezes, perdeu a vaga de emprego por ser travesti. Nos dois casos, ela conversou e marcou entrevista com os responsáveis por telefone. "Já estava tudo certo para eu começar a trabalhar. Mas quando viram que se tratava de uma travesti, rapidamente mudaram toda a história e me dispensaram", lembra.

Nick é a primeira travesti a trabalhar no Savanna Steakhouse, em Vilas do Atlântico, e é apontada pelos donos e por clientes como uma das melhores funcionárias da casa.

Rosana ganhou o concurso de melhor dublagem em 1987 (Foto: Joá Souza Ag. A TARDE)

Um dos donos, o empresário Luiz Leão, 50, revelou ter ficado um pouco receoso, pois o restaurante está situado em um bairro de perfil conservador.

"As pessoas pensam que, por se tratar de uma travesti, vai se comportar de uma forma diferente. Mas não é isso que acontece. Nick é bem-educada, sabe atender, sabe se expressar. Só tenho elogios", afirma Leão.

O profissionalismo da garçonete chama a atenção em situações inusitadas, como quando um cliente quis apertar os seios dela. "A todo o instante ela manteve uma postura profissional", conta Leila Leão, dona e chefe do restaurante.

Uma vida de militância

Paulete Furacão, coordenadora do Núcleo LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), acredita que a falta de oportunidade profissional para as travestis é um problema cultural.

Paulete é a 1ª travesti a assumir um cargo da Sec. de Justiça (Foto: Joá Souza l Ag. A TARDE)

"Elas precisam se alimentar, são expulsas de casa, ficam à mercê da sociedade. Então não há uma perspectiva de vida. É o único mercado que, na verdade, consegue absorvê-las, e isso acaba sendo cultural no meio das travestis. O mercado profissional não as absorve", afirma.

Ela foi convidada para assumir a pasta em 15 de março de 2012 e, desde então, desenvolve um trabalho de formação de políticas públicas para igualdade de gênero e combate à violência. Mas desde os 15 anos de idade, Paulete milita na causa LGBT com o intuito de dar visibilidade aos casos de discriminação e garantir inserção social desse grupo.

