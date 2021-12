Travesti é suspeita de matar morador de rua

Uma travesti conhecida como Carol, 20, é a principal suspeita do assassinato de Nando, 28 anos, que foi morto a golpes de faca, na madrugada desta sexta-feira, 8, na barraca onde morava, no coqueiral de Piatã.

Segundo informações da Polícia Civil, Carol mandou uma testemunha chamar a polícia após o crime e alegou legítima defesa. Ela foi presa em flagrante por policiais da 15ª CIPM (Itapuã).

Nando e Carol viviam em Piatã há sete meses, conforme relatos de outros moradores de rua. "Aqui é a maloca do sapo, aqui todo mundo dá seus pulos", disse um homem, sem se identificar, que mora em outra barraca no mesmo local.

Sobre o crime, uma versão dá conta de que o casal começou a brigar após Carol flagrar Nando tendo relação sexual com um rapaz na barraca onde moravam. De acordo com a outra versão, a briga começou após Nando ameaçá-la com uma faca por não aceitar o fim da relação, ocorrido há um mês.

A assessoria da Polícia Civil informou que a travesti estava sem documentos e se identificou como Dielson Ávila Araújo. Ela confirmou o relacionamento com a vítima, mas desconhecia o apelido e o nome. A vítima não havia sido identificada até a tarde desta sexta-feira.

A suspeita contou que havia terminado o relacionamento, mas a vítima não aceitava e a ameaçou com uma faca. Os dois lutaram e a travesti conseguiu tomar a faca dele e o matou. Em nota, a PM informou que a travesti "desferiu golpes de faca em um morador de rua após uma discussão".

