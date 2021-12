Travesti é assassinada com tiros na cabeça na Avenida Bonocô

Uma travesti identificada como Índia foi morta nesta segunda-feira, 25, nas proximidades de uma passarela, na Avenida Bonocô, em Salvador.

Segundo informações do Blog do Marcelo, "Índia" tentou fugir do suspeito, mas foi atingida por tiros na região do pé e da cabeça. O corpo da vítima foi encontrado em uma via pública.

A ocorrência foi atendida pela 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas) e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

