Travessias marítimas voltam a funcionar nesta segunda

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande voltou a operar normalmente nesta segunda-feira, 1º, depois de passar três dias parada por conta da chuva que atingiu Salvador. Com a melhora nas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos, que tem nesta manhã ventos moderados e mar calmo, o sistema voltou a atender a partir das 5h e opera com oito embarcações, que cumprem horários de 30 em 30 minutos.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a expectativa é de que o movimento de passageiros cresça e que os horários de saída aconteçam a cada 15 minutos. Hoje, o último horário de embarcação saindo de Mar Grande, será às 18h30 e de Salvador, às 20h.

A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo, que operava com conexão na Ilha de Itaparica desde a última quinta-feira, 27, também volta a operar normalmente, com a melhora das condições de navegação entre Salvador e a Ilha de Tinharé. O mesmo acontecendo com as escunas de turismo do passeio às ilhas.

