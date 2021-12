Travessias Mar Grande-Salvador têm retorno intenso após o feriadão

O movimento de retorno para Salvador, após o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, é intenso na tarde deste domingo, 14, no terminal de Mar Grande, em Vera Cruz. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), oito embarcações fazem viagens a cada 30 minutos.

Elas irão funcionar até as 20h, horário da última viagem de Salvador para Mar Grande. No sentido inverso, a última será às 18h30. A previsão é que mais tarde, com o movimento de retorno, a travessia opere com horários de saída de 15 em 15 minutos.

Nos domingos e feriados, a passagem na travessia custa R$ 7,40.

