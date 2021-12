Travessia tem capacidade aumentada com dois novos ferries

A capacidade da travessia de ferryboat para a Ilha de Itaparica será aumentada, segundo o governo do estado, com a chegada de duas novas embarcações adquiridas na Grécia. Os navios, que foram batizados com os nomes do compositor baiano Dorival Caymmi e do líder negro Zumbi dos Palmares, dobrarão a capacidade de transporte de carros e aumentarão em 75% a de passageiros, proporcionando menor tempo de espera nas filas por parte dos usuários do sistema São Joaquim-Bom Despacho. Os ferries foram transferidos nesta sexta-feira, 21, para o patrimônio do Governo da Bahia.

Conforme o vice-governador de Infraestrutura, Otto Alencar, as duas embarcações já tiveram os novos nomes gravados e, logo que possível, a depender também das condições climáticas, estarão operando, possibilitando mais rapidez e segurança no transporte de passageiros e veículos na Baía. Para Otto Alencar, o governo estadual está fazendo uma justa homenagem a duas figuras importantes para a cultura nacional e baiana.

