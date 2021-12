Travessia SSA-Mar Grande tem fluxo intenso nesse domingo

As pessoas que realizarem a travessia marítima Salvador-Mar Grande neste domingo, 15, contarão com a saída das embarcações a cada trinta minutos no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, com destino à Ilha de Itaparica. As embarcações, em um total de oito, estão saindo com lotação completa, de 30 em 30 minutos e as condições de navegação são boas, com mar calmo e ventos fracos.

De acordo com Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia ( Astramab ), nos dias de domingo e feriados a tarifa por passageiro é de R$ 5,60 - de segunda a sábado a passagem custa R$ 4,20.

Ainda segundo a Astramab, as escunas do "Passeio às Ilhas" também estão saindo lotadas do Terminal Náutico neste domingo. O passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno às 17h30.

A última saída de Mar Grande acontece às 18h30 e de Salvador, às 20h.

adblock ativo