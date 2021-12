Travessia SSA-Mar Grande opera com 8 embarcações

O movimento de usuários seguindo com destino à Ilha de Itaparica, partindo do Terminal Náutico da Bahia tem bom movimento de passageiros na manhã deste sábado, 22. De acordo com a Associação dos Transportes Marítimos da Bahia (Astramab), as operações estão ocorrendo com embarque imediato e o sistema atende com oito embarcações, com horários a cada 30 minutos.

Os horários de embarcações são das 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. As saídas de Morro de São Paulo ocorrem às 9h, 9h30, 12h30 e 15h. A viagem para o Morro dura em média 2h20, e a passagem custa R$ 75.

As escunas do tradicional "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos-os-Santos também operam sem restrições. O passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, e o retorno a Salvador ocorre às 17h30. O último horário para quem segue para Mar Grande será às 18h30, já no sentido Salvador será às 20h.

