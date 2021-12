Travessia SSA-Mar Grande está suspensa no sentido capital

A travessia marítima Salvador-Mar Grande fica parada por duas horas e meia na manhã deste sábado, 25, no sentido Ilha - Salvador, devido a maré baixa, informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). Neste sentido, o atendimento fica suspenso das 9h e retorna às 11h30. Para quem viaja de Salvador para a Ilha, o serviço funciona normalmente e registra intenso movimento de passageiros nesta manhã, com as embarcações saindo de 15 em 15 minutos do Terminal Náutico, no Comércio.

De acordo com a Astramab, em períodos de maré baixa acentuada como o desta semana, o Terminal Hidroviário de Vera Cruz não oferece condições para a atracação dos barcos, devido à falta de profundidade do canal de navegação, o que impede a atracação dos barcos. Hoje o último horário saindo de Mar Grande será às 18h30 e Salvador, às 20h.

A procura e venda de passagens para a linha Salvador-Morro de São Paulo também é alta nos guichês do Terminal Náutico da Bahia. A tarifa é única - R$ 75 por pessoa - e as passagens podem ser adquiridas nos guichês das operadoras Biotur, Ilhabela e Farol do Morro. Os horários deste sábado são 9h, 10h30, 13h e 14h30.

As escunas de turismo vão zarpar a partir das 9h com muitos baianos e turistas para o tour pelas ilhas da Baía de Todos os Santos. Durante o passeio, são feitas duas paradas - Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno das escunas a Salvador acontece às 17h30. A tarifa do passeio é de R$ 40 por pessoa.

