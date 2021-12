Travessia SSA-Mar Grande é suspensa por causa da chuva

Em decorrência das condições desfavoráveis de navegação, a travessia Salvador-Mar Grande, não será retomada nesta quinta-feira, 10, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). A linha Salvador-Morro de São Paulo operou com conexão na Ilha de Itaparica, aumentando o tempo da viagem em 1h.

De acordo com o presidente da Astramab, Jacinto Chagas, o serviço deverá ser normalizado nesta sexta, 11, se o mar da Baía de Todos-os-Santos possibilitar uma navegação segura para os usuários. Os ventos e o mar agitado na travessia entre Salvador e a Ilha de Tinharé tornam impossibilitam o trajeto até Morro de São Paulo.

Ainda conforme informações de Chagas, a tendência é que nesta sexta, o percurso até Morro continue fazendo conexão em Itaparica. Já as escunas de passeio às ilhas não devem operar nesta sexta.

Ferry-Boat

De acordo com a Internacional Marítima, a chuva não alterou a rotina do sistema ferry-boat, que opera com quatro embarcações nesta tarde: Anna Nery, Ivete Sangalo, Juracy Magalhães Júnior (capacidade dupla) e Maria Bethânia.

Aeroporto

A chuva também não atrapalhou o funcionamento do Aeroporto Internacional de Salvador, segundo informou a Infraero. De acordo com o órgão, até as 15h foram 62 pousos e decolagem realizados, apenas dois cancelamentos e seis atrasos inferiores a 30 minutos. Conforme a administradora, esses eventos não têm a ver com a chuva e fazem parte da operação normal do aeroporto.

adblock ativo