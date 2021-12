Travessia SSA- Mar Grande volta a operar neste domingo

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande voltou a operar normalmente na manhã deste domingo, 9. O serviço foi interrompido na tarde deste sábado, 8, em decorrência de uma manifestação no Terminal Náutico da Bahia.

De acordo com a Associação dos transportadores Marítimos da Bahia( Astramab), o fluxo de passageiros é tranquilo e o embarque é imediato nos terminais Náutico, no Comércio, e no Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Oito embarcações fazem a travessia, com horários de saída de 30 em 30 minutos. O último horário partindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande, às 18h30.

Ainda segundo a Astramab, nos dias de domingo a tarifa da travessia é de R$ 6,60 e de R$ 5,20 de segunda a sábado. Esses valores só são praticados para quem embarca no Terminal Náutico da Bahia. De Mar Grande para a capital, os valores da passagem continuam sendo os anteriores: R$ 4,20 e R$ 5,60.

O embarque de turistas e baianos nas escunas do "Passeio às Ilhas" é intenso no Terminal Náutico da Bahia. O retorno a Salvador das escunas será às 17h e durante o passeio ocorrem duas paradas: Ilha dos Frades e Itaparica. A tarifa custa R$ 40.

