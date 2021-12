Travessia Salvador-Mar Grande volta a ser suspensa

A travessia Marítima Salvador-Mar Grande voltou a ser suspensa nesta terça-feira, 13, devido aos fortes ventos e do mar agitado na Baía de Todos-os-Santos. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) não há previsão para a travessia voltar a funcionar.

O sistema tinha voltado a funcionar às 6h da manhã, mas não em caráter definitivo, como tinha anunciado anteriormente, em nota, a Astramab.

O mar agitado e os ventos de 30Km e até 40 Km por hora na baía voltaram a dificultar as operações e, por questão de segurança, a associação, depois de ouvir os comandantes das embarcações, decidiu pela suspensão do serviço.

A linha Salvador-Morro de São Paulo continua operando, mas fazendo conexão em Itaparica. Os catamarãs estão saindo do Terminal Náutico, no Comércio, atracam em Itaparica, onde os passageiros desembarcam e seguem via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença. De lá, atravessam para Morro. As escunas do "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos os Santos estão fora de tráfego.

