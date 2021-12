Travessia Salvador-Mar Grande volta a ser interrompida

A travessia marítima Salvador-Mar Grande interrompe o atendimento nesta quarta-feira, 7, até as 10h30, devido à maré baixa, que impede a atracação das lanchas no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Este é o terceiro dia consecutivo em que a medida foi necessária.

Quando retomar as operações , o sistema contará com oito embarcações em tráfego e outras cinco na reserva. A travessia oferece horários normais de 30 em 30 minutos ou a cada 15 minutos, a depender da demanda. A última saída Mar Grande acontece às 18h30 e, de Salvador, às 20h.

A travessia Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições, com saídas às 9h, 10h30, 13h30 e 14h. Já as saídas de Morro de São Paulo acontecem às 9h, 9h30, 12h30 e 15h. Os bilhetes podem ser adquiridos nos guichês do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, no momento do embarque. As escunas de turismo do "Passeio às Ilhas" também operam normalmente, fazendo o tour pela Baía de Todos os Santos, com paradas programadas na Ilha dos Frades e em Itaparica e retorno a Salvador às 17h30.

