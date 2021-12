Travessia Salvador-Mar Grande volta a operar sem restrição

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande volta a operar sem nenhuma restrição nesta quarta-feira, 22. O sistema, durante cinco dias, fez paradas momentâneas devido à maré baixa.

Nesta quarta, o sistema conta com oito embarcações em tráfego, que estão fazendo horários de 30 em 30 minutos nos terminais Náutico da Bahia, no Comércio, e no Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. O movimento de passageiros é moderado. Nesta quarta, o último horário saindo de Salvador será às 19h30 e de Vera Cruz, às 18h30.

As condições desfavoráveis de navegação entre a capital e a Ilha de Tinharé estão determinando que os catamarãs e as lanchas rápidas da linha marítima Salvador-Morro de São Paulo operem com conexão em Itaparica.

Os passageiros que embarcam no Terminal Náutico da Bahia seguem até Itaparica, de onde continuam a viagem via rodoviária até a Ponta do Curral, em Valença, e atravessam para o Morro. Com conexão, a viagem fica em 3h20 - uma hora a mais que o tempo normal.

