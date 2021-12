Travessia Salvador-Mar Grande volta a operar neste sábado

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande retomou as operações na manhã deste sábado, 18, depois de passar quatro dias sem funcionar devido às precárias condições de navegação ocasionadas pela forte chuva que atinge a Baía de Todos-os-Santos.

O sistema atende desde às 5h com saídas dos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e Náutico da Bahia, no Comércio. Oito embarcações operam na travessia. O fluxo de embarque de passageiros é moderado nos dois terminais. Neste sábado, o último horário sai de Salvador às 20h e de Mar Grande, às 18h30.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as escunas que fazem o tradicional passeio turístico pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos não operam neste sábado por conta das chuvas. Já os catamarãs que trafegam na linha Salvador-Morro de São Paulo fazem a conexão em Itaparica.

As condições de navegação no percurso entre a capital e a Ilha de Tinharé permanecem impróprias. Os usuários dos catamarãs com destino a Itaparica, estão desembarcando e seguindo via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença, e, de lá, atravessam para Morro de São Paulo.

adblock ativo