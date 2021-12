Travessia Salvador-Mar Grande volta a operar após três dias suspensa

A travessia Salvador-Mar Grande voltou a operar às 5h desta quinta-feira, 8, depois de três dias de suspensão por conta dos fortes ventos e tempo chuvoso na Baía de Todos-os-Santos.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as embarcações estão saindo de meia em meia hora no Terminal de Vera Cruz, em Mar Grande, e no Terminal Náutico, em Salvador. As escunas de turismo que circulam pelas ilhas também retomaram as operações.

Para Morro de São Paulo, os catamarãs continuam com conexão em Itaparica, até as condições de navegação se normalizarem. Os horários para esta travessia são às 10h30, 13h e 14h30. Já para os passageiros que saem de Morro para a capital, os horários são 11h30, 13h e 15h.

