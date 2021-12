Travessia Salvador-Mar Grande volta a operar após duas horas

A travessia marítima Salvador-Mar Grande retomou os serviços às 10h30 deste domingo, 20, após duas horas sem funcionamento. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a suspensão foi devida à maré baixa na ilha de Vera Cruz.

Segundo a Astramab, quatro embarcações saíram de Salvador para Vera Cruz juntas, a fim de atender o intenso movimento no terminal da capital baiana nesta manhã. As embarcações também sairão de 15 em 15 minutos até às 12h30 para compensar a suspensão do serviço.

Nos domingos e feriados a passagem para a travessia custa R$ 5,60 e de segunda a sábado, R$ 4,20. Neste domingo, o último horário saindo de Mar Grande será às 18h30 e de Salvador, às 20h.

A linha Salvador-Morro de São Paulo não sofreu alterações. A tarifa é de R$ 75 por pessoa. As escunas de turismo pelas ilhas da Baía de Todos os Santos também operam normalmente, com retorno à Salvador às 17h30. O passeio custa de R$ 40 por pessoa.

