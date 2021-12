Travessia Salvador-Mar Grande tem movimento sem filas neste sábado

Com as embarcações saindo de meia em meia hora dos terminais, tanto Náutico da Bahia, na capital baiana, e Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, a Travessia Salvador – Mar Grande registra movimento moderado de embarque e sem fila na manhã deste sábado, 26.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema está operando desde às 5h da manhã de hoje, de tempo nublado na capital e em toda a Ilha de Itaparica. Oito embarcações estão em tráfego, de uma frota de 10 lanchas disponíveis para operar.

A travessia pode reduzir de meia hora para apenas 15 minutos, o intervalo de saída das embarcações dos terminais, caso o movimento de passageiros exija.

De segunda-feira a sábado, o valor da passagem é R$ 6,10. Já aos domingos e feriados a tarifa é R$ 8,20. No Terminal Náutico, na capital, é acrescida a taxa de embarque de R$ 1,50 praticada pela concessionária Socicam, administradora do equipamento. No Terminal de Vera Cruz, em Mar Grande, essa taxa não é cobrada.

Confira os horários

De Salvador para Mar Grande – 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30 e 20h.

De Mar Grande para Salvador – 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30.

adblock ativo