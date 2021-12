Travessia Salvador-Mar Grande tem movimento moderado na véspera do Natal

O movimento de embarque é moderado na travessia Salvador-Mar Grande nesta manhã de quinta-feira, 24, véspera de Natal. Expectativa é qie movimento cresça a partir das 12h.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as embarcações estão saindo do Terminal Náutico com destino ao Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, no limite de 75% da capacidade de passageiros devido à pandemia.

Oito embarcações estão em tráfego desde às 5h, fazendo horários de saída de meia em meia hora dos terminais. Expectativa é qie movimento cresça a partir das 12h.

De segunda-feira a sábado, a passagem custa R$ 6,10. Já aos domingos e feriados o valor é R$ 8,20. No Terminal Náutico, na capital, é acrescida a taxa de embarque de R$ 1,50 praticada pela concessionária Socicam, administradora do equipamento.

adblock ativo