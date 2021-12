Travessia Salvador-Mar Grande tem movimento moderado

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande opera nesta terça-feira (4) com movimento regular de passageiros nos terminais hidroviários de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, no Comércio. O sistema funciona com oito embarcações, com horários de 30 em 30 minutos.



As lanchas de Mar Grande funcionarão nesta terça até às 19h30, quando será feita a última viagem saindo de Salvador - no sentido inverno o último horário será às 18h30.

Também operam sem restrições e com movimento moderado os catamarãs e lanchas rápidas da linha marítima Salvador-Morro de São Paulo.

