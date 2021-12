Travessia Salvador-Mar Grande tem movimento intenso

O movimento de passageiros é grande na travessia Salvador-Mar Grande com destino à Ilha de Itaparica, na manhã deste sábado, 11. Por conta da demanda, as embarcações deixam o Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, em Salvador, a cada 15 minutos.

O sistema opera com 10 embarcações em tráfego, três na reserva e a expectativa é que o fluxo siga acentuado até o meio-dia. As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são boas, com mar calmo e ventos fracos.

O sistema funcionará neste sábado até as 20h, quando será feita a última viagem saindo de Salvador. No sentido inverso, o último horário acontece às 18h30.

Morro de São Paulo

A linha Salvador-Morro de São Paulo também registra bom movimento de venda de passagens no Terminal Náutico. Os dois primeiro catamarãs sairam às 8h30 e às 9h. Os próximo horários serão às 10h30, 13h e 14h. No sentido inverso, os horários são 9h30, 11h30, 12h30 e 15h. A passagem custa R$ 75 e o percurso da viagem é feito em tempo médio de 2h20.

adblock ativo