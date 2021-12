Travessia Salvador-Mar Grande tem movimento intenso

O Terminal Hidroviário de Vera Cruz, localizado na Cidade Baixa, está com movimento intenso de passageiros com destino a Salvador na manhã desta segunda-feira, 7. Por conta da demanda, a travessia de Mar Grande opera com lanchas a cada 15 minutos. Desde às 5h da manhã, o fluxo começou a crescer. A previsão é de que siga intenso durante toda a manhã.

De acordo com a Associação de Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), treze embarcações estão em tráfego e o percurso da viagem dura, em média, 40 minutos, devido às boas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos. O último horário previsto para hoje será às 20h, saindo de Salvador, e às 18h30, saindo de Mar Grande.

Os catamarãs e as lanchas rápidas da linha Salvador-Mar Grande operam sem restrições, com boa procura por parte dos turistas no Terminal Náutico da Bahia.

