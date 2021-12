Travessia Salvador-Mar Grande tem movimento intenso

O movimento de passageiros é intenso na manhã desta segunda-feira (6), na travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande.



Operando com oito embarcações desde as 5h da manhã, o sistema está com horários a cada 15 minutos e a previsão da Associação dos transportadores marítimos da Bahia (Astramab) é de que o fluxo siga no mesmo patamar até às 10h30, com muitos usuários retornando da Ilha de Itaparica.



O sistema funcionará hoje até as 19h30, quando sairá a última lancha do Terminal Náutico da Bahia com destino a Mar Grande - no sentido inverso, a última viagem será às 18h30.



A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo também opera sem restrições e registra movimento regular.

adblock ativo