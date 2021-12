Travessia Salvador-Mar Grande tem horários especiais à noite

Após o período de maré baixa nos últimos cinco dias, a travessia marítima Salvador-Mar Grande volta a operar sem restrições nesta quinta-feira, 3.

As oito embarcações em operação realizam o transporte de passageiros entre Salvador e Vera Cruz a cada 30 minutos.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema atenderá em dois horários especiais na noite desta quinta: às 21h30, saindo de Mar Grande; e às 22h30, saindo de Salvador.

A mudança nos últimos horários do dia vai beneficiar os moradores da Ilha, principalmente estudantes de faculdade e colégios da capital.

A linha Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições, assim como as escunas do Passeio às Ilhas da Baía de Todos os Santos. Os catamarã para Morro zarpam do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, às 10h30, 13h e 14h. Já as saídas de Morro acontecem às 12h30 e 15h.

adblock ativo