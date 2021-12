Travessia Salvador-Mar Grande tem fluxo intenso nesta segunda

Foi registrado na manhã desta segunda-feira, 7, um fluxo intenso de passageiros no terminal marítimo de Vera Cruz, localizado na ilha de Itaparica. Conforme informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), para atender a grande movimentação, as embarcações estão saindo a cada 15 minutos

Em Salvador, as saídas ocorrem a cada meia hora. O fluxo de passageiros ainda é tranquilo. A última viagem partindo da capital ocorrerá as 20h e a última partida de Mar Grande será às 18h30.

A travessia que liga Salvador a Morro de São Paulo também apresenta movimentação intensa neste inicio de semana. As próximas partidas da capital para a ilha ocorrerão as 13h e ás 14h30. Os horários de saída do Morro de São Paulo para a capital são 13h e 15h.

