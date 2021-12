Travessia Salvador-Mar Grande tem embarque tranquilo nesta sexta

Quem pretende pegar uma lancha para fazer a travessia Salvador-Mar Grande, no Terminal Náutico do Comércio, em Salvador, não enfrenta fila na manhã desta sexta-feira, 26. As embarcações saem a cada 30 minutos desde as 5h.

É esperado, no entanto, que o fluxo de passageiros aumente no período da tarde por conta de usuários que vão passar o final de semana na ilha.

Se houver a necessidade, o tempo de saída das lanchas pode diminuir para 15 minutos, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), que administra o equipamento. A última embarcação sai de Salvador às 20h. No sentido inverso, às 18h30.

adblock ativo