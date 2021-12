Travessia Salvador-Mar Grande suspenderá operação de sexta-feira até domingo

A travessia Salvador-Mar Grande vai operar normalmente nesta quinta-feira, 1º, com previsão de iniciar às 5h e funcionar até às 19h. No entanto, a partir da sexta-feira, 2, o sistema terá as operações suspensas devido às medidas restritivas para combater o avanço do coronavírus na Bahia.

Com isso, a travessia Salvador-Mar Grande não funcionará sexta, sábado e domingo e as operações só serão retomadas na segunda-feira, dia 5, às 5h. Nesta quarta, 31, a Travessia Salvador-Mar Grande fez uma parada forçada entre as 9h e 12h devido à maré baixa, que impediu a atracação das embarcações no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo operou normalmente até esta quarta-feira, mas não vai operar na quinta, sexta-feira e durante o final de semana. As operações serão retomadas apenas na terça-feira, 6.

