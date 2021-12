Travessia Salvador-Mar Grande suspende operações na manhã desta quarta

Por conta da maré baixa, a Travessia Salvador-Mar Grande realizou uma parada 9h e tem outra programada para 12h desta quarta-feira, 31. Quando retomar as operações normais, a travessia atenderá com oito embarcações em tráfego.

Para quem vai embarcar para Mar Grande, o último horário do dia saindo do Terminal Náutico será às 19h. Já a última saída do Terminal de Vera Cruz, em Mar Grande, será às 18h30.

Os horários de saída serão a cada 30 minutos ou de 15 em 15 minutos, caso a demanda de usuários exija.

