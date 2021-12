Travessia Salvador-Mar Grande suspende operações

Estão suspensas desde as 14h30, as operações das travessias Salvador-Mar Grande desta terça-feira, 24. A previsão é que o serviço seja retomado na quarta, 25, a depender das condições de navegação.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a suspensão ocorreu devido à recomendação da Capitania dos Portos, órgão da Marinha do Brasil. Em comunicado, a Capitania alertou para as condições metereológicas adversas, com ventos fortes e mar agitado na Baía de Todos-os-Santos.

Ainda de acordo com a Astramab, a travessia Salvador-Mar Grande iniciou o atendimento por volta das 5h e vinha operando com embarque tranquilo de passageiros, tanto no Terminal Náutico, em Salvador, quanto no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

