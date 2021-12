Travessia Salvador-Mar Grande será interrompido nesta manhã

O serviço de travessia Salvador-Mar Grande será interrompido no sentido Ilha/Salvador das 9h ás 11h devido a maré baixa, neste sábado, 14, informa a Associação dos Transporte Marítimos da Bahia (Astramab). Pelo mesmo motivo, das 8h30 às 10h30, os barcos que saírem do Terminal Náutico, em Salvador, vão atracar e desembarcar os passageiros no terminal do Sistema Ferryboat, em Bom Despacho.

De acordo com a Astramab, o movimento é intenso. O sistema opera com dez embarcações e com saídas programadas para a cada 15 minutos.

A assosciação lembra aos usuários que devido à taxa adicional de R$ 1 real que passou a ser praticada pela Socicam, gestora do Terminal Náutico e que foi embutida no valor da tarifa da travessia, de segunda a sábado o valor da passagem é R$ 5,20 e nos domingos e feriados, R$ 6,60.

A linha Salvador-Morro de São Paulo também registra bom movimento de venda de passagens no Terminal Náutico. Os horários serão às 9h, 10h30, 13h e 14h. No sentido inverso, os horários são 9h30, 11h30, 12h30 e 15h. A passagem custa R$ 75 e o percurso da viagem é feito em tempo médio de 2h20.

As escunas do passeio turístico pela Baía de Todos os Santos vão sair do Terminal Náutico, a partir das 9h, como lotação completa, com muitos baianos e turistas aproveitando o sábado de sol para fazerem o tour.

