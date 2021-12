Travessia Salvador-Mar Grande será encerrada mais cedo neste domingo

O sistema de travessia marítima Salvador-Mar Grande vai encerrar a operação neste domingo, 6, meia hora mais cedo, devido ao período de maré baixa. Segundo a Associação dos Transportadores marítimos da Bahia (Astramab), a última saída de Salvador será às 19h30, e não às 20h. De Mar Grande, a última embarcação sai no horário normal, às 18h30.

A maré baixa também foi responsável pela interrupção do sistema entre as 8h30 e 10h. O motivo é a falta de profundidade do canal de navegação, que impede a atracação das embarcações no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

A travessia funciona com saídas a cada 30 minutos. Em caso de aumento na demanda, o intervalo será de 15 minutos.

Já travessia Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições neste domingo e com previsão de embarque tranquilo durante todo o dia. Para quem embarca com destino a Morro de São Paulo, os horários são 13h e 14h30. Já no sentido inverso, os usuários são atendidos com horários às 13h e 15h, sendo que o horário das 15h é feito por dois catamarãs. A passagem custa R$ 95,20 e a viagem direta em catamarã dura cerca de 2h20.

