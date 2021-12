Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa pelo terceiro dia

A travessia Salvador-Mar Grande está suspensa pelo terceiro dia seguido, nesta quarta-feira, 11. O motivo está relacionado às dificuldades operacionais no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, agravadas pela maré alta e ressaca, o que inviabilizam a atracação das embarcações.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), não há previsão, até o momento, para a retomada das operações nesta quarta.

Com a melhoria das condições de navegação no trajeto entre a capital baiana e a Ilha de Tinharé, a travessia Salvador-Morro de São Paulo voltou a operar sem restrições. Nos últimos dois dias, a travessia operou fazendo conexão em Itaparica. Hoje, já saíram catamarãs às 8h30, 9h e 10h30. Os próximos horários estão marcados para 13h e 14h30. No sentido Morro-Salvador, as próximas saídas serão às 13h e às 14h30.

adblock ativo