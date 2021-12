Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta terça

Suspensa desde às 15h de segunda-feira, 9, a travessia Salvador-Mar Grande segue com operação parada nesta terça-feira,10, devido à situação do tempo na capital baiana. Ainda não há previsão de retomada do funcionamento. Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos também não estão em operação.

A travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão em Itaparica para os catamarãs, pois, segundo a empresa, as condições de navegação no percurso entre Salvador e a Ilha de Tinharré estão impróprias. Com a conexão, a viagem dura pouco mais de 3h, ou uma hora a mais em relação à viagem direta.

O Sistema Ferry-Boat pode ser usado como opção de viagem para os passageiros com destino a Morro de São Paulo. Eles podem ser transportado de ferry até o Terminal de Bom Despacho, de onde farão o mesmo percurso de ônibus até a Ponta do Curral.

adblock ativo