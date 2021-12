Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa até 10h

Segue suspenso até as 10h desta segunda-feira, 5, o serviço de travessia marítima Salvador-Mar Grande. De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a interrupção ocorreu às 8h, por conta da maré baixa, o que dificulta o atracamento das embarcações no Terminal de vera Cruz.

Com a volta do atendimento, a previsão da Astramab é que as saídas aconteçam a cada 15 minutos, por conta da demanda de passageiros que devem retornar à capital baiana após o fim de semana. Oito lanchas vão operar no sistema, além das cinco que estão na reserva.

A última saída Mar Grande com destino a Salvador acontece às 18h30. No sentido contrário, o sistema atende até as 20h.

Já a linha marítima Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições e com procura moderada por passagens no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio.

As saídas de Salvador são às 9h, 10h30, 13h30 e 14h. As saídas de Morro de São Paulo acotnecem às 9h, 9h30, 12h30 e 15h. A passagem custa R$ 75.

