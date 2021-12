Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa

Segue suspensa na manhã desta segunda-feira, 12, a travessia marítima Salvador-Mar Grande. O motivo são os fortes ventos e o mar agitado, que geram condições impróprias para a navegação.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o serviço só será retomado com a melhora do tempo. As escunas que realizam o passeio pelas ilhas também estão fora de operação.

Já a linha Salvador-Morro de São Paulo realiza o transporte de passageiros com conexão em Itaparica. Os catamarãs saem do Terminal Náutico, no Comércio, e atracam na Ilha, de onde os passageiros seguem via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença. De lá, atravessam para Morro.

O prejuízo causado pelos ventos de até 40 km/h é sentido desde domingo, 11, quando as operações foram suspensas às 15h.

